Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın - Son Dakika

Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın
6 saat önce
Otel binası dış plan görüntü Otel müşterilerinin tahliye edilmesi Otel müşterisinin konuşması Ambulansların otele gelişi ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde bir otelde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:46 Kaynak: AA
Otel binası dış plan görüntü
Otel müşterilerinin tahliye edilmesi
Otel müşterisinin konuşması
Ambulansların otele gelişi ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde bir otelde yangın çıktı.
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