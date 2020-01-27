Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın - Son Dakika

Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın

6 saat önce

Otel binası dış plan görüntü Otel müşterilerinin tahliye edilmesi Otel müşterisinin konuşması Ambulansların otele gelişi ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde bir otelde yangın çıktı.

Otel binası dış plan görüntü

Otel müşterilerinin tahliye edilmesi

Otel müşterisinin konuşması

Ambulansların otele gelişi ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde bir otelde yangın çıktı.

Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın

Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Taliban'ın vurduğu uçakla ilgili ABD'den ilk açıklama: Küçük bir Amerikan askeri uçağıydı Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 20:07:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]