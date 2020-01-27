Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın (2) - Son Dakika

Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın (2)

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin kazan dairesi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yükselen dumanları fark edenler durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi.

Tedbir amaçlı müşteriler ve otel çalışanları tahliye edildi.

Yangın, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle otelin diğer kısımlarına sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenenlerin sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın (2)

Antalya, Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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