Belek ve Kadriye'deki günübirlik tesisler belediyeye tahsis edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belek ve Kadriye'deki günübirlik tesisler belediyeye tahsis edilecek - Son Dakika

Belek ve Kadriye'deki günübirlik tesisler belediyeye tahsis edilecek

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Kadriye ve Belek sahillerindeki günübirlik işletmelerin belediyeye tahsis edileceği bildirildi.

Belek ve Kadriye'deki günübirlik tesisler belediyeye tahsis edilecek, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Kadriye ve Belek sahillerindeki günübirlik işletmelerin belediyeye tahsis edileceği bildirildi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, belediyede düzenlenen basın toplantısında, uzun zamandır Kadriye ve Belek'teki günübirlik tesislerin durumuna ilişkin kamuoyunun ciddi merakı olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Münir Karaloğlu ve yetkililerin katılımıyla bugün toplantı düzenlendiğini ve konuyla ilgili karar alındığını belirten Aputkan, "Bakanımızın 'Bu alanları tekrar Serik halkına kazandıracağım.' diye sözü vardı. Bakanımız son noktayı koydu ve Kadriye ile Belek günübirlik alanlarını Serik Belediyesine tahsis edeceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde de Ankara'da sözleşmeyi imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu alanların ilçe için çok önemli olduğuna işaret eden Aputkan, şöyle konuştu:

"Bu alanlar insanlarımızın nefes alacağı, denizden faydalanacağı alanlar. Buralar 2013 ve 2014'te amacına uygun kullanılmadığı için tahsisleri iptal edilmişti. Buraları amacına uygun olarak işleteceğiz, ikinci, üçüncü kişilere vermeyeceğiz. Tamamen halkımızın faydalanacağı bir alan olacak. Önümüzdeki günlerde tahsisi resmi olarak alacağız ve hemen oraların yeniden düzenlenmesi için süratle çalışmalara başlayacağız."

Aputkan, Bakan Ersoy'un, "Serik'teki Silyon ve Aspendos Antik kentleri ile Aspendos su kemerlerinin restorasyon programına alındığı, en kısa zamanda su kemerlerinin restore edileceği" müjdesini verdiğini bildirdi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da Belek ve Kadriye'deki iki mesire alanının da halkın kullanımına sunulduğunu dile getirdi.

Basın toplantısına, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile yetkililer katıldı.

Antalya, serik, Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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