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Belek Yuvalama Kumsalı'nda 3 bin 850 caretta caretta yuvası tespit edildi - Son Dakika

Belek Yuvalama Kumsalı'nda 3 bin 850 caretta caretta yuvası tespit edildi

01.10.2021 11:21
Belek Yuvalama Kumsalı'nda 3 bin 850 caretta caretta yuvası tespit edildi, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Avrupa'nın en büyük yuvalama alanlarından Belek'te bu yıl caretta carettaların yuva sayısının rekor kırarak 3 bin 850'ye ulaştığı bildirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Avrupa'nın en büyük yuvalama alanlarından Belek'te bu yıl caretta carettaların yuva sayısının rekor kırarak 3 bin 850'ye ulaştığı bildirildi.

Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer alan caretta caretta yavrularının kumun altında gömülü yumurtalarından çıkarak zorlu yolculuğun ardından mavi sularla buluşma süreçleri tamamlandı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat başkanlığında hazırlanan Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi kapsamında hem yuvaları tespit ederek korumaya alan hem de yavruların denizle buluşmalarını takip eden akademisyen ve gönüllülerin de "yaşam nöbeti" sona erdi.

Belek ile Kızılot Yuvalama Kumsalı'ndaki ekipler, bölgeden 250 bin caretta caretta yavrusunun mavi sularla buluştuğunu belirledi.

Ekipler, Belek'te 3 bin 850, Kızılot'ta da 2 bin 150 caretta caretta yuvası tespit etti.

"Kızılot ile yuva sayısı 6 bine çıkıyor"

Canbolat, AA muhabirine, Belek'teki çalışmalarına bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle 26 kilometre uzunluğundaki Kızılot Yuvalama Kumsalı'nı da eklediklerini söyledi.

Çalışma alanlarının Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden olduğuna dikkati çeken Canbolat, "Türkiye'nin doğası ve turizminin birleştirici gücü olmak için çalışıyoruz. Çalışma alanımız içerisinde 100'ün üzerinde turizm tesisi var. Doğa ile turizm çatışmadan da koruma çalışmalarının başarılabileceğini göstermek için çalışıyoruz. Amacımız hem Belek hem de Kızılot turizmi için deniz kaplumbağalarının bir değer, marka olmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Canbolat, bölgede yaptıkları tespitler ile her yıl yeni rekor yuva sayılarına ulaştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kırılan, 3 bin 200 deniz kaplumbağasına ev sahipliği yapan Belek bölgesi, bu yıl kendi rekorunu kırarak 3 bin 850 caretta yuvasına ulaştı. Kızılot ile yuva sayısı 6 bine çıkıyor. Toplamda 56 kilometre uzunluğundaki büyük bir kumsalda 70 gönüllü ile büyük emek verdik. 250 bin deniz kaplumbağasının deniz ile buluşmasına yardımcı olduk. Hiç kolay olmayan bir çalışmadan söz ediyorum. Böyle uzun bir kumsalda, bu kadar yuva sayısına sahip ve kronik tüm sorunları içeren alanda çalışan başka bir ekip yok. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Canbolat, caretta carettaların Akdeniz popülasyonunun geleceğinin bu derece büyük ve önemli yuvalama alanlarının iyi korunmasıyla bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.

Hacettepe Üniversitesi, Antalya, Kızılot, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belek Yuvalama Kumsalı'nda 3 bin 850 caretta caretta yuvası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belek Yuvalama Kumsalı'nda 3 bin 850 caretta caretta yuvası tespit edildi - Son Dakika
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