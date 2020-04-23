Belekcehan Belediyesinden vatandaşlara ramazan yardımı - Son Dakika

Akdağmadeni Belekcehan Belde Belediyesi, belde halkına ikinci defa gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütün dünyanın zor günlerden geçtiğini söyledi.

Belediye olarak yaşanan zor günlerde belde halkında destek olmak ihtiyaçlarını bir nebze karşılamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Arısoy, "Geçen ay gıda, koruyucu maske ve temizlik malzemesinden oluşan destek paketini vatandaşımıza ulaştırmıştık. Şimdi de ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımıza yine destekte bulunduk. Bundan sonra da her zaman her türlü desteği vermeye gayret edeceğiz." dedi.

Arısoy, paket içerisinde bir ailenin bir ay boyunca ihtiyacını karşılayacak temel besin maddelerinin olmasına özen gösterdiklerini belirtti.