Belemedik Tabiat Parkı'nda sonbahar kamp etkinliği yapıldı - Son Dakika

Etkinlik kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ve katılımcılara çeşitli eğitimler verdiklerini aktaran Gülcü, geçen yıl ilkini düzenledikleri sonbahar kampını geleneksel hale getirdiklerini kaydetti.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay , kamp alanını ziyaret ederek katılımcılara Belemedik Tabiat Parkı hakkında bilgiler verdi.

Kamp Adana Grubu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Belemedik Tabiat Parkı'nda çok sayıda çadır kuruldu.

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