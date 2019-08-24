Son Dakika Haberleri: Belen'de 5 hektar alan yandı
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Belen'de 5 hektar alan yandı

1 saat önce

HATAY'ın Belen ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan yangında 5 hektar alan yandı.

Belen'de 5 hektar alan yandı, System.String[]
HATAY'ın Belen ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan yangında 5 hektar alan yandı.
Nergizlik bölgesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 5 arasöz ve 3 tanker ile müdahale etti. Rüzgarın olmaması yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını sağladı. Yaklaşık 5 hektar alanın etkilendiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Hatay, Belen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:08 Kaynak: DHA
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