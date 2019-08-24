Belen'de 5 hektar alan yandı
1 saat önce
HATAY'ın Belen ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan yangında 5 hektar alan yandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:08 Kaynak: DHA
HATAY'ın Belen
ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan yangında 5 hektar alan yandı.
Nergizlik bölgesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Hatay Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri, 5 arasöz ve 3 tanker ile müdahale etti. Rüzgarın olmaması yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını sağladı. Yaklaşık 5 hektar alanın etkilendiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
THK, kullanılmayan uçakları hangara kaçırırken kameraya yakalandı CHP'li vekil Taşçıer, Bakan Pakdemirli'nin yangın söndürme uçakları ile ilgili sözlerine videolu yanıt verdi Elektrik teknisyeni, kapıldığı bu akımdan yaralı kurtuldu Gelin ve damat tarafı, "Çok oynadınız" deyip tekme tokat birbirine girdi