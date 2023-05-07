Hatay'da asker uğurlama konvoyuna hafriyat kamyonu çarptı, kazada ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika
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Hatay'da asker uğurlama konvoyuna hafriyat kamyonu çarptı, kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

07.05.2023 15:12

Hatay'da hafriyat kamyonunun, asker uğurlama konvoyuna çarptığı zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 13'e yükseldi. Kazada yanarak can veren 4 kişinin kimlikleri ise yapılan DNA testiyle belirlenecek.

Belen ilçesi Topboğazı mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Belen istikametinden Antakya yönüne doğru ilerlerken Mehmet Garip Şeyhanlı'nın kullandığı TIR ile çarpıştı.

ASKER UĞURLAMASI İÇİN BEKLEYEN ARAÇLARA ÇAPTI

Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek yol kenarında Ahmet Koyuncu ve Abit Karaçal'ın asker uğurlaması için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle alev topuna dönerken, park halindeki araçlardan can pazarı yaşandı. Kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 31 kişi de yaralandı.

Kamyon faciasında ölü sayısı 13'e yükseldi

ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için Adana ve çevre illerdeki morglara kaldırıldı. Kazanın ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Ahmet Koyuncu'nun kuzeninin eşi Gülşen Koyuncu da yaşamını yitirdi. Koyuncunun cansız bedeni de Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Böylece, kazada ölenlerin sayısı 13'e yükselmiş oldu.

Kamyon faciasında ölü sayısı 13'e yükseldi

YANARAK CAN VEREN 4 KİŞİN KİMLİĞİ BELİRSİZ

Kazada ölen kişilerin kimliğinin, Ahmet Koyuncu'nun halası Hatice, halasının oğlu Hüseyin, amcası İbrahim, kuzeninin eşi Meryem, kuzeninin eşi Gülşen'in küçük oğlu Arda Koyuncu ve amcasının eşi Halime Yıldırım ile Abit Karaçal'ın akrabası Hediye Karaçar ve tır şoförü Mehmet Garip Şeyhanlı olduğu belirlendi. Kazada yanarak can veren 4 kişinin kimlikleri ise yapılan DNA testiyle belirlenecek. Tır şoförü Şeyhanlı'nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak, memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Acılı ailelerin, morg önünde bekleyişi sürüyor.

Kamyon faciasında ölü sayısı 13'e yükseldi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da asker uğurlama konvoyuna hafriyat kamyonu çarptı, kazada ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika


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