BELEN'DE KORKUTAN ORMAN YANGINI

HATAY'ın Belen ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen ve kilometrelerce uzaktan görülen yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede korku ve paniğe yol açan yangına Orman İşletme ile yakın çevredeki itfaiye ekipleri kısa sürede yönlendirildi. Bölgeden yükselen ve kilometrelerce uzaktan görülen yangın bölgesine ulaşan ekipler, tazyikli suyla müdahaleyi sürdürüyor. (DHA)