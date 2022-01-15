Belen'de silah kaçaklığı operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına yönelik yaptığı çalışmada Belen- İskenderun yolu üzerinde durdurdukları bir araçta ve Belen ilçesinde 2 ikamette arama yaptı.

Aramada, 1 adet Kaleşnikof silah, 1 adet pompalı tüfek, 101 adet 7.62 mm. fişek, 1 adet şarjör, 2 adet 9 mm. fişek, 9 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.F.T. ile yabancı uyruklu M.E. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - HATAY