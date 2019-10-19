Son Dakika Haberleri: Belen'de taraftarlar birbirine girdi
Son Dakika Spor Belen'de taraftarlar birbirine girdi

Belen'de taraftarlar birbirine girdi

1 saat önce

İlçe merkezinden geçen Adana Demirspor taraftarları ile Hatayspor taraftarları arasında "laf atma" tartışması yaşandı.

Belen'de taraftarlar birbirine girdi, System.String[]

İlçe merkezinden geçen Adana Demirspor taraftarları ile Hatayspor taraftarları arasında "laf atma" tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada bazı taraftarlar hafif yaralandı, çevredeki araç ve iş yerlerinde zarar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, her iki takımın taraftarını ayırdı.


Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerine göre iki takım taraftarlarının laf atma yüzünden tartıştığını söyledi.


Olay yerine ek olarak takviye ekip de gönderildiğini belirten Baskın, taraftarların sakinleştirildiğini kaydetti.

Adana Demirspor, Hatayspor, Belen, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:26 
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