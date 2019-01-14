Son Dakika Haberleri: Belen'deki 35 Yıllık İçme Suyu Hattı Arızasına Hızlı Müdahale

Belen'deki 35 Yıllık İçme Suyu Hattı Arızasına Hızlı Müdahale

1 saat önce

HATSU, eski hatların işlevini yitirmesi üzerine deforme olarak su kaybına neden olan içme suyu hatlarını yenilemeye devam ediyor.

Belen'deki 35 Yıllık İçme Suyu Hattı Arızasına Hızlı Müdahale, System.String[]

ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarından iletilen arıza ve taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu hatırlatan HATSU Genel Müdürlüğü, Hatay'ın bütün ilçelerinde olduğu gibi Belen ilçesinde oluşan arızaları giderme ve yeni hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Belen ilçesine bağlı Muhlis Ali Mahallesi'nde bulunan 35 yıllık eski içme suyu hattında oluşan arızayı gidermek amacıyla yenileme çalışması yapan HATSU ekipleri, Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi'nde uzun uğraşlar sonucu arıza bölgesinin tespit edilmesi ile müdahale ederek daha fazla su kaybının oluşmasını engelledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:25 Kaynak: Bültenler

Hatay, Facebook, Belen, Güncel
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