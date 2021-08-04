Belen Kömürçukuru Pekmezi coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Son Dakika

Hatay'ın Belen Kömürçukuru Pekmezi coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Türk Patent ve Marka Kurumuna kentin bilinen lezzetlerinden pekmez için başvuru yapıldığı belirtildi.

Mahreç adı "Belen Kömürçukuru Pekmezi" olan ürüne coğrafi işaret tescil belgesi verildiği bildirilen açıklamada, "İlçemiz adına coğrafi işaret tescili alan ilk ürün oldu. Belen Kömürçukuru Pekmezi, Hatay'ın 11'inci coğrafi işaret tescilli ürünü oldu. Adı, üretim yeri ve üretim metodu koruma altına alındı." denildi.???????