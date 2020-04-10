Belen semt pazarlarında ücretsiz sebze ve meyve standı açıldı - Son Dakika

HATAY'ın Belen ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik semt pazarlarında ücretsiz sebze meyve standı kuruldu.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül tarafından başlatılan kampanya ile ilçede kurulan semt pazarlarında sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz sebze ve meyvelerden oluşan gıda yardımı yapılıyor. Belen ve Gedik mahallerinde kurulan 3 semt pazarında üreticilerden temin edilen sebze, meyve gibi gıda maddesinden oluşan yardımlar günde yaklaşık 150 kişiye dağıtılıyor.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, bu uygulamayla hem üreticiye hem ihtiyaç sahibi vatandaşa destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Belen Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında koronavirüs tehlikesi geçinceye kadar ilçemizde kurulan semt pazarlarında maddi durumu yetersiz vatandaşlarımıza destek amaçlı olarak ücretsiz olarak alabilecekleri sebze, meyve standı oluşturduk. Hem üreticilerimize katkı manasında hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yararlanmaları için standımıza gelen vatandaşlarımız ücretsiz olarak sebze ve meyve alıp evlerine götürebiliyor" diye konuştu.

Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça evle kalmalarını öneren Başkan Gül, "Bu süreç içerisinde biz belediye olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Yeter ki vatandaşlarımız gerekli olmadıkça evlerinden çıkmasınlar, sosyal mesafe kurallarına riayet etsinler. İlçe kaymakamlığımız ve vefa destek gruplarımız ile birlikte sistem oluşturduk. Talep gelmesi durumunda tüm malzemeleri vatandaşlarımızın evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte kazasız belasız atlatacağız" dedi.