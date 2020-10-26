Belenardıç'ın yolları yenilendi - Son Dakika

Pamukkale Belediyesinin, 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Belenardıç mahallesinde yapılan çalışmalar kapsamında 5 bin metrekare yola taş döşendi.

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde devam eden beton kilit parke taşı yol ve kaldırım yapımı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu güne kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar ve Pınarkent mahallelerinde tüm sokaklar beton kilit parke taşıyla döşendi. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamdaki çalışmalarını Belenardıç mahallesinde de gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalar tamamlanarak, yollar Belenardıç sakinlerinin hizmetine sunuldu. Belenardıç mahallesi sakinlerinden Mustafa Arı, Zekeriya Ertürk ve Ali Açıkgöz yapılan çalışmadan dolayı memnun olduklarını belirterek, "Daha önce yollarımız patika gibiydi. Yağmur yağınca her yer çamur oluyordu. Şimdi yollarımız taş döşendi. Yapılan bu çalışmadan memnunuz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve ekibine teşekkür ediyoruz" dediler.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçeyi mutlu insanların yaşadığı bir yer haline getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, "Bizim amacımız insanlarımızın mutluluğu. Onun içinde halkımızın yaşadığı mahallede öncelikli hangi sorunu varsa onu çözmeye çalışıyoruz. 23 mahallemizi kapsayan ve yaklaşık 200 bin metrekare kilit beton parke taşı döşeme işinin gerçekleşeceği çalışmamız devam ediyor. Bugüne kadar 8 mahallemizde çalışmalar tamamlanmıştı. Şimdi de Belenardıç Mahallemizin yolları güzelleştirildi. Yapılan yollar sayesinde vatandaşlarımız gideceği yerlere daha rahat bir şekilde gidip gelebiliyor. Halkımızın mutluluğu için gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ