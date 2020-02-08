Beleştepe'de kızak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beleştepe'de kızak keyfi - Son Dakika

Beleştepe'de kızak keyfi

6 saat önce

Talas Belediyesi tarafından kış öncesi hazırlıkları yapılarak kızak alanına dönüştürülen tepe, yağan karla birlikte yine mahalle sakinlerinin akınına uğradı.

Beleştepe'de kızak keyfi, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından kış öncesi hazırlıkları yapılarak kızak alanına dönüştürülen tepe, yağan karla birlikte yine mahalle sakinlerinin akınına uğradı. Kızakların yanısıra leğen, tepsi, poşet ne varsa eline geçirdikleri tüm malzemelerle tepeden aşağıya kayan çocukların keyfine diyecek yoktu.


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da alana gelerek hem çocuklarla hem de velileriyle sohbet etti, sıcak içecek ikramında bulundu. Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocukların burada doyasıya eğlenmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Kış öncesi bu tepede bir hazırlık yaparak hem taşlarını temizledik, hem de file gererek güvenlik önlemlerini aldık. Şimdi her kar yağışında burası dolup taşıyor. Bazıları kızakla, bazıları naylon poşetlerle bazıları da başka malzemelerle burada kayak keyfi yaşıyor. Biz de buraya 12 adet kızak koyduk, isteyenler de onlarla kayıyor. Belki Erciyes'e her zaman ulaşma imkanı olmayanlar için çok büyük kolaylık oldu. Küçük dokunuşlarla insanları mutlu etmek her zaman mümkün. Çocuklar başta olmak üzere insanımızın burada eğleniyor olması, keyifli vakit geçirmesi bizi de oldukça mutlu ediyor" dedi. Çocuklarıyla birlikte kayak keyfi yaşayan bir baba da bölgeye 'Beleş Tepe' adını vererek, "Başkanımızdan Allah razı olsun, çok güzel bir imkan sundu. Beleş Tepe'de herkes gönlünce kayıyor. Erciyes'e gidemeyenler için burada bedava kayma imkanı var. Herkesi bekliyoruz" dedi. Başkan Yalçın'a teşekkür eden çocuklar bir yandan keyifli vakit geçirirken bir yandan da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.


Öte yandan Talas Belediyesi tarafından alandaki çocuklara ve velilere sıcak içecek ve kek ikram edildi. Kar üzerinde sıcak birşeyler içmenin keyfine varan veliler, bu kadar detayın düşünülmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı
Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmelere ilişkin açıklama Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı! O anlar kameraya anbean yansıdı

Son Dakika Haberleri
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 23:10:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beleştepe'de kızak keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]