Belevi Kanalında kanal temizleme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Küçük Menderes'in Torbalı, Selçuk bölümünde yaşanan taşkınların önüne geçilmesi için Belevi Kanalının yeniden düzenlendiğini belirtti.

DSİ 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Küçük Menderes Havzasının Selçuk ve Torbalı kısmında taşkınları önlemek amacıyla başlatılan kanal temizleme ve yatak tanzim çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çınar, özellikle kış aylarında oluşabilecek taşkınların mal ve can güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

Çınar, Belevi Kanalından kaynaklanabilecek taşkın riskini yok ettiklerini belirterek, "Belevi Gölü ile Küçük Menderes nehri 1,6 kilometrelik bir kanal ile birbirine bağlanıyor. Bu kanal zamanla gerek doğal gerekse evsel atıklarla daralmış. Kanalın yatağını genişleterek tanzim ettik." ifadelerini kullandı.

DSİ 2.Bölge Müdürlüğü olarak Küçük Menderes nehri yatağında yaklaşık 70 kilometrelik bir hattı yeniden düzenlediklerini vurgulayan Çınar, hedeflerinin Fetrek ve Çevlik Çayları üzerindeki 12 bin 840 metre nehir yatağını yeniden düzenleyerek tanzim etmek olduğunu kaydetti.