Son Dakika Haberleri: Belge, hizmet ve tasdikler ücretsiz olacak

Belge, hizmet ve tasdikler ücretsiz olacak

1 saat önce

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2019 yılında oda tarafından düzenlenecek belgeler, verilen hizmetler ve yapılacak tasdiklerden zorunlu olanlar hariç tamamının ücretsiz hale getirildiğini duyurdu.

Belge, hizmet ve tasdikler ücretsiz olacak, System.String[]
İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2019 yılında oda tarafından düzenlenecek belgeler, verilen hizmetler ve yapılacak tasdiklerden zorunlu olanlar hariç tamamının ücretsiz hale getirildiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:54 

Ekonomi
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