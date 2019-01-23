Belge, hizmet ve tasdikler ücretsiz olacak
1 saat önce
İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2019 yılında oda tarafından düzenlenecek belgeler, verilen hizmetler ve yapılacak tasdiklerden zorunlu olanlar hariç tamamının ücretsiz hale getirildiğini duyurdu.
İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ
, 2019 yılında oda tarafından düzenlenecek belgeler, verilen hizmetler ve yapılacak tasdiklerden zorunlu olanlar hariç tamamının ücretsiz hale getirildiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:54
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