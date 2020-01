Belge şart oldu;

1 Kasım 2019 tarihinde trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı. Araçlara bu uyarı işaretlerini takan firmalar ise Kasım ayından bu yana çakar lambası taktırmak isteyen araç sahipleri ve sürücülerden yetki belgesi istemeye başladı. Plakasını tahsis ettirmeyen ve yetki belgesi bulunmayan araçlara çakar ve tepe lambası takılmıyor. Ancak yasağa uymayan araçlar hala var. Bazı oto sanayilerde bulunan firmalar yetki belgesi bulunmamasına rağmen araçlara çakar ve tepe lambası takabiliyor.

"BİZ SATIŞ YAPARKEN KİMLİK SORUYORUZ"

Çakar ve tepe lambası gibi uyarı işaretleri satışı yapan firmanın yetkilisi Hasan Bakar, "Artık isteseler de vermiyoruz. Biz satış yaparken kimlik soruyoruz. Kimlik gösterilmediği sürece bizde satış yasak. Panjur içi çakar lamba tamamen o konuya haiz olan insanlar için geçerli. Onlara veriyoruz. Polis de geliyor, sivil arabada kullanmak için istiyor. O zaten alacak. Panjur içi çakar olayı bitti. Tepeyi kullanıyor. Tepe için de satıyoruz zaten. Polis olduğuna inandığımızda ve kimliğini gördüğümüzde veriyoruz. İsteyenler yok mu? Var. Kimliği ve belgesi olmayanlara satışı yasak" ifadelerini kullandı.

"PARA KAZANMAK İÇİN BİRİLERİ MUTLAKA ONUN MONTAJINI YAPIYORDUR"

Yasak olmasına rağmen çakar satışı ve montajı yapanların olabildiğini söyleyen Hasan Akar , internet üzerinden çakar lamba satışı yapıldığını belirtti. Akar, "Bu işin heveslisi vardır. Onlar takıyordur. Para kazanmak için birileri mutlaka onun montajını yapıyordur. Tabii bu zaman içinde temizlenecek diye düşünüyorum. Ürünler genelde yurt dışından geliyor. Çin'den geliyor. Yerli üretim de var. İnternet satışı da var. Tamamen alıcı ve satıcı arasındaki ilişki. Bizim bildiğimiz bir şey var. Biz kimlik ve belge sormadan satmıyoruz. Polisin bununla ilgili bize tembihi var. Siz kimlik sormadan, dışarıdaki kişilere satarsanız, biz bunu tespit edersek ceza alırsınız diye uyarısı var. Biz istemesek de bazı arkadaşlar belgelerini kendileri gösteriyorlar. Biz inanmadığımız kişilere de zaten soruyoruz" şeklinde konuştu.

"HER GELENE ÇAKAR LAMBASI TAKMIYORUZ"

Araçlara çakar ve tepe lambası takan bir firmanın yetkilisi Emre Arslan , "Her gelene çakar lambası takmıyoruz. Şu an çakar lambasını bakan, bakan korumaları, polis ve milletvekilleri kullanabiliyor. Sadece şu an alınan kararlarla panjur içi çakarlar sökülüp, tepe lambalarına geçiş yapıldı" ifadelerini kullandı.

'KORSAN' DİYE ADLANDIRDIĞIMIZ BAZI FİRMALAR VAR

Arslan, çakar ve tepe lambası için yetki belgesi bulunmasını gerektiğini belirterek, "Gerekli makamlardan, valilikten plakasını tahsis ettirmesi gerekiyor. Bu da artık günümüzde çok zorlaştığı için bunlar artık basit işler değil. Burada montajı yapsak onu bir saat sonra çevirip cezasını keserler. Bizim mesleğimizde 'korsan' diye adlandırdığımız bazı firmalar var. Bunlar kafasına göre takıp, sökebiliyor. Biz geldiğinde polis kimliğini ya da hangi kurumda çalıştığını soruyoruz. Belgesini istiyoruz. Dışarıdan gelip bunu isteyenlere çakar takmıyoruz. Bizim çalıştıklarımız resmi kurumlar olduğu için dışarıdan bir vatandaş geldiği zaman biz hemen vermiyoruz, belge soruyoruz. Çünkü bunu suiistimal eden insanlar var" şeklinde konuştu.

"BİZ BİN 500 ARAÇTA SÖKÜM YAPTIK"

Kasım ayından bu yana çok sayıda araçta çakar lambası sökümü yaptıklarını ifade eden Emre Arslan, "Nereden baksanız bin 500 araçta söküm yaptık biz. Emniyette de buna dahil. Belediyeler, şahsi taktıran zengin insanlar var. Bunlardan da söküldü. Uğraşmamak için söküyorlar. Kendi rızasıyla veya ceza kesildikten sonra söktürenler oluyor" şeklinde konuştu.

KİMLER ÇAKAR KULLANABİLİYOR

Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen "devletin en üst protokolü"nde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bu makamların korumasından sorumlu koruma araçlarında ışıklı uyarı sistemleri kullanabiliyor. Bu araçlar dışında araçların, çakar olarak tabir edilen uyarı işaretlerini kullanmaları yasak.

- İstanbul