Belgede sahteciliği belirleyen cihaz, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde sergilendi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünün belgelerin sahte olup olmadığını ve üzerinde tahrifat yapılıp yapılmadığını gösteren doküman inceleme cihazı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde sergilendi.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte TÜBİTAK'ın geliştirdiği, Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Şube Müdürlüğünün para, çek, senet, pasaport gibi belgeler üzerindeki sahteciliği anında ortaya çıkarmak için kullandığı cihaz ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Değeri ve resmi niteliği olan her türlü belgenin sahte ya da tahrifatlı olup olmadığını anında tespit eden cihaz, kullanıcı yorumuna gerek kalmaksızın kesin sonuçlara ulaşılmasına imkan sağlıyor.

İncelenen belgeye zarar vermeyen cihaz, belgedeki yazıların hangi sırayla yazıldığına, mühür ve imzanın hangi sırayla atıldığına ilişkin bilgi veriyor.

AA muhabirine, cihaz konusunda bilgi veren Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Berkan Kuş, şube olarak belgeler üzerinde dört alanda incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Savcılık makamlarının talepleri doğrultusunda inceleme yaptıklarını ifade eden Kuş, "Belgede sahteciliğin incelenmesi, el yazısı ve imza incelemesi, makine yazıları incelemesi ve tahrifat incelemesi alanlarında talepleri yerine getiriyoruz. Sahteciliğin tespiti konusunda doküman inceleme cihazımız bize yardım sağlamaktadır." diye konuştu.

"İmza atacağımız evrakı kontrol edelim"

Farklı mürekkepteki kalem ile senet üzerine yazılan yazıyı cihazın anlık olarak tespit ettiğini anlatan Kuş, bölge müdürlüklerinin 9'unda cihazın kullanımda olduğunu aktardı.

Belge sahteciliği konusunda uyarılarda bulunan Kuş, şunları kaydetti:

"Bizim vatandaşlarımızdan ricamız herhangi bir çek veya senet düzenlendiğinde meblağ kısımları yazıldıktan sonra kapatma çizgileri, meblağa ne kadar yakın olursa sonradan eklenme konusunda mağdur duruma düşmelerinin önüne geçebilirler. Bunun dışında günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız işlerden birisi kargo işleri ile uğraşıyoruz ya da iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz bir satıcı kapımızı çalıyor. Biz de iyi niyetli olarak ona yardımcı olmak için ürünü alırken gösterilen bölüme hemen imza atarız. Masumane görünen bir belge belki de adımıza düzenlenmiş, bizi mağdur duruma düşürecek senet olabilir. Herhangi bir şahıs sizden bir kutucuğa imza atmanızı istediğinde mutlaka o kutucuktan imzanızı dışarıya taşıracak şekilde atarsanız mağduriyet yaşamanızın önüne geçmiş olursunuz. İmza atacağımız evrakı kontrol edelim. Yani sağına, soluna ve altına bakmamızda fayda var."