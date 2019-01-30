Belgelerle Osmanlı'da Sinema" Atölyesine Başvurular Başladı

Bilim ve Sanat Vakfı tarafından, Türk Sineması Araştırmaları (TSA) bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilecek olan "Belgelerle Osmanlı'da Sinema" başlıklı atölyesine başvurular başladı.
Konuya ilişkin vakıftan yapılan açıklamaya göre, atölye, Türk sinemasına dair bilgi ve belgeleri gün yüzüne çıkarmayı, tespit, tasnif ve tahlil ederek sinemaseverlerin ilgi ve bilgisine sunmayı hedefliyor.
Ayrıca atölye, Osmanlı'da sinema alanında akademik çalışmalar ve araştırmalar yapmak isteyen, fakat Osmanlıca
bilmeyen kişilerin Osmanlı Türkçesi eğitimi almalarını ve bu eğitim sonrasında sinema ile ilgili olan Osmanlıca arşiv belgelerini okuyup sinemaya dair araştırmalar yapmalarını da amaçlıyor. Ayşe Yılmaz
nezaretinde toplam 6 ay sürecek çalışma, "Osmanlıca Atölyesi" ile "Çeviri Atölyesi" olmak üzere iki aşamadan oluşacak.
Atölye sonunda elde edilen dokümanlar da kitap haline getirilecek.