Belgeli konaklama tesislerinin yüzde 7.8'i "çevreye duyarlı"

Türkiye genelindeki toplam 4,862 bakanlık işletme ve yatırım belgeli konaklama tesisinin yüzde 7.8'ine karşılık gelen 451 konaklama tesisinin "çevreye duyarlı" belgesi bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 383 tanesi Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara'da bulunan "çevreye duyarlı" konaklama tesislerinde toplam 136 bin 478 oda ve 292 bin 137 yatak bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bakanlık işletme belgeli 4,251 tesiste toplam 487 bin 329 oda ve 1.0 milyon 20 bin 985 yatak bulunuyor.Bakanlık'tan "yatırım belgeli" olarak faaliyetlerini sürdüren 611 tesiste ise toplam 75 bin 44 oda ve 162 bin 711 yatak bulunuyor. (Tablo)