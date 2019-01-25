Belgem'de İngilizce Kurs Kayıtları Başlıyor

Bornova Belediyesi'nin eğitime verdiği destek devam ediyor. BELGEM'de binlerce öğrenciye lise ve üniversiteye hazırlık ile ders desteği verilirken, BELGEM bünyesinde dönemlik olarak düzenlenen ücretsiz kurslar da yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz düzenlenen ve yaz , güz ve bahar olmak üzere üç dönem şeklinde gerçekleşen Sosyal Etkinlik Atölyeleri ile İngilizce kursları güz dönemin i tamamlarken, bahar dönemi için de hazırlıklarına başladı.

11 Şubattarinde başlayacak olan güz döneminden yararlanmak isteyenler için kayıtlar 1Şubat günü başlayacak.

1200 öğrencinin yararlanacağı kurslar Altındağ Kültür Merkezi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Pınarbaşı Kültür Merkezi, Bornova Merkez Cumhuriyet Evi, Evka-4 Belediye Hizmet Binası, Doğanlar Prof. Dr. Aysel BayraktarKültür Merkezi ve Çamdibi BELGEM binalarında düzenleniyor. Sosyal Etkinlik Atölyeleri ve İngilizce kurslarında verilen eğitimler 4 ay sürerken kurslardan 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri yararlanabilecek. Dönem sonunda çocuklara katılım belgeleri ise düzenlenen törenle verilecek.