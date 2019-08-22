Belgesel film yarışmasına yabancılardan "rekor" başvuru

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamındaki "Belgesel Film Yarışması"na yabancılardan rekor başvuru oldu.

Bu yıl 25-28 Eylül'de "Safran" yan temasıyla 20'ncisi düzenlenecek festival çerçevesinde, amatör ve profesyonel dallardaki belgesel yarışmasına bir ayda 823 başvuru yapıldı.

Kültürel mirasa sahip çıkmak amacıyla 1999'da ulusal düzeyde başlayan ve 2004'te uluslararası boyut kazanan yarışmaya başvuruların 600'ünü yabacılar gerçekleştirdi.

Özellikle Türk devletleri, Uzak Doğu, Afrika ve Avrupa ülkelerinde çekilen belgesellerin gönderildiği yarışmaya başvurular 12 Eylül'de sona erecek.

"Yarışmaya yoğun ilgi var"

Festival Komite Başkanı da olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yarışmalara başvurularda olağanüstü bir ilgiye karşılaştıklarını söyledi.

Festival sayesinde devasa bir arşive de ev sahipliği yaptıklarına işaret eden Köse, şimdiye kadar "Kültürel Miras ve Korumacılık" temalı yaklaşık 75 bin esere sahip olduklarını anlattı.

Daha önce "bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar" yabancı belgeselin festivalde yarıştığını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Bu yıl bize gelen başvuruların 600'ü yabancı. Bu bir rekordur. Dünyanın birçok bölgesinden başvuru var. Bu belgesellerin sahipleri, bu alanda isim yapmış çok değerli insanlar. Jürimiz tarafından hepsi tek tek incelenecek ve değerlendirilecek. Başvuruların son gününe kadar bu sayı artacak. Bu festival özelde Safranbolu, genelde ülkemize ait kültürel varlıkları tanıtmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yapılıyor. Bu yıl bu amaca daha çok yaklaşıldığını görmek bizi mutlu ediyor."

Komite toplantılarının devam ettiğini bildiren Köse, festivalin diğer etkinliklerle de bu yıl ses getireceğini, hem belgesel hem fotoğrafta hem de sosyal alanlarda çok ünlü isimleri ilçede ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.