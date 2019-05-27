Belgesel Tadında Bir Roman: Ellipsis

Medya dünyasındaki seri cinayetleri anlatan romanları ile karşımıza çıkan Eyrik,1980 darbesi öncesi yaşanmış kirli olayları ve yakın tarihimizi şekillendiren cinayetlerin sebep-sonuç ilişkilerinin günümüzdeki yansımalarını çarpıcı bir dille anlatıyor.

Akıcı, soluk aldırmayan, polisiye gerilim romanları yazarı Erdoğan Eyrik'in kaleme aldığı Ellipsis, Ephesus Yayınları etiketi ile sevenlerini yeni bir serüvene çıkarıyor. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Yüzbaşı İlyas Aydın gibi isimlerin başından geçen olaylar konu alınırken, tarihin en büyük diplomatik suikastlerinden biri olan Elrom Cinayetinin perde arkasındaki gerçekler kaleme dökülüyor ve ortaya, siyasi tarih ile harmanlanmış sürükleyici bir polisiye roman çıkıyor.

Kitabın konusuna gelince…

Her şey bundan kırk sekiz yıl önce, tutuklu bulunan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının salıverilmesi için dönemin İsrail Büyükelçisi Efraim Elrom'u kaçırarak ses getirecek bir eylem yapmak isteyen Mahir Çayan ve arkadaşları ile başlamıştı. Ellerinde taşıdıkları kırmızı ve beyaz karanfillerle, Taksim Harbiye arasındaki Divan Oteli ile aynı sırada bulunan bir apart­mana yaklaştıklarında, bilmedikleri bir şey vardı. Bu eylem, tahminlerinin ötesinde öyle bir fırtına koparacaktı ki, sağcısıyla solcusuyla önüne kattığı ne varsa sürükleyip yok edecek ülkeyi adım adım 12 Eylül'e taşıyacaktı.

Geçmişin intikamını almaya çalışan acımasız bir seri katil, gazete patronunu öldürmekle suçlanan ve cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere çıktığı ilk gün kendini bir dizi cinayetin zanlısı olarak bulan genç bir gazeteci ve durugörüye sahip bir kadın.