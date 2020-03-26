Belgesel ve eğlence kanalları TV'de - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Belgesel ve eğlence kanalları TV'de - Son Dakika Ekonomi

Belgesel ve eğlence kanalları TV'de

6 saat önce

Vodafone TV, Foxlife, FX, Foxcrime, National Geographic ve National Geographic WILD gibi birbirinden kaliteli içerikleri bulunan kanalları izleyicileriyle buluşturuyor.

Belgesel ve eğlence kanalları TV'de, System.String[]

Vodafone TV, Foxlife, FX, Foxcrime, National Geographic ve National Geographic WILD gibi birbirinden kaliteli içerikleri bulunan kanalları izleyicileriyle buluşturuyor.

Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, Vodafone TV, koronavirüs tedbirleri nedeniyle vaktinin önemli bir bölümünü evde geçirmek durumunda kalan kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak, yenilikçi içerikleriyle kullanıcılarına en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Foxlife, FX, Foxcrime, National Geographic ve National Geographic WILD gibi kanallar birbirinden kaliteli içerikleriyle Vodafone TV'de izleyicilerle buluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, vaktinin önemli bir bölümünü evinde geçirmek durumunda kalan kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak amacıyla yeniliklere devam ettiklerini bildirdi.

Vodafone TV ile Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunduklarını anlatan Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda, dünyanın lider belgesel ve eğlence kanallarını Vodafone TV izleyicilerine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kullanıcılar, birbirinden kaliteli içeriklere sahip kanalları Vodafone TV'den izleyebilecek. Geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz."

Binlerce saatlik içeriğini artık Vodafone TV'de

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, hedeflerinin, "her zaman dünyanın önde gelen eğlence kanallarını ve bu kanallarda yer alan popüler ve kaliteli yapımları daha fazla kişiye ulaştırmak" olduğunu vurguladı.

Soner, "Türkiye'deki partnerlerimize bir yenisini daha ekleyerek Foxlife, FX, Foxcrime, National Geographic ve National Geographic WILD'ın binlerce saatlik içeriğini artık Vodafone TV kullanıcılarıyla da buluşturuyoruz. Vodafone gibi değerli bir marka ile böylesine önemli bir ortaklığı hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Binlerce belgesel, dizi, program Vodafone TV izleyicileriyle buluşacak

National Geographic; ödüllü yönetmenlerden Free Solo, 25 Litre, Sıra Dışı Bir Kaya, Deha, Mars ve Cosmos gibi nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların ve National Geographic kaşiflerinin yer aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Vodafone TV'de izleyicilerle buluşturuyor. Vahşi yaşamın en çarpıcı anlarını ve hayvan krallığının en sıradışı üyelerini konuk eden National Geographic WILD, Vodafone TV'de izleyicilerle buluşacak.

Tüm dünyada ses getiren birçok yapımı Türkiye'deki izleyicilerle buluşturan Foxlife, FX ve Foxcrime de Vodafone TV'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Vodafone TV kullanıcıları çok sevilen yabancı filmler, This Is Us, 9-1-1, Madam Secretary, Empire, Grey's Anatomy gibi popüler diziler ve çok ödüllü gece yarısı şovu The Late Late Show with James Corden gibi birçok sevilen içeriği Foxlife'de izleyebilecek.

The Walking Dead, American Horror Story, The Simpsons, Ray Donovan, War of the Worlds, Billions gibi dünyada milyonların takip ettiği dizi ve animasyonların yanı sıra Türkiye'nin ilk mistik polisiye dizisi Alef FX kanalından takip edilebilecek.

Vodafone TV üyeleri ayrıca NCIS New Orleans, CSI, Law & Order: SVU, Homeland, Macgyver, Bull gibi dünyanın en iyi suç ve polisiye dizilerinin adresi Foxcrime'ye rahatça erişebilecek.

TV, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:24 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet         
18:28
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar         
18:11
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir         
18:10
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı         
18:00
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama         
17:31
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı         
17:24
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir         
17:22
Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum         
17:20
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu         
17:12
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir         
17:00
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz         
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı         
16:54
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor         
16:52
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı         
16:50
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı         
16:48
Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı         
16:44
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı         
16:43
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti         
16:41
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde         
16:27
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü         
16:20
Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı         
16:17
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak         
16:16
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı         
16:15
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı         
16:04
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı         
16:04
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi         
16:04
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor         
16:00
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı         
15:56
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi         
15:53
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu         
15:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 18:39:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belgesel ve eğlence kanalları TV'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]