Üye Girişi
"6 ay ömrün kaldı" dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu - Son Dakika

"6 ay ömrün kaldı" dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu

24.06.2021 09:53

"6 ay ömrün kaldı" dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu Adana'da rahatsızlanıp hastaneye gittiğinde 6 ay ömrü kaldığı söylenen genç kız izlediği bir belgeselden esinlenerek pozitif düşünce organik yaşam ile hayata tutunup hastalığı geriletmeyi başardı...

"6 ay ömrün kaldı" dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu

Adana'da rahatsızlanıp hastaneye gittiğinde 6 ay ömrü kaldığı söylenen genç kız izlediği bir belgeselden esinlenerek pozitif düşünce organik yaşam ile hayata tutunup hastalığı geriletmeyi başardı

ADANA - Adana'da rahatsızlanıp hastaneye gittiğinde en yakın 'aplastik anemi' teşhisi konulup 6 ay ömrü kaldığı söylenen genç kız pozitif düşünce organik yaşam ile hayata tutunup hastalığı geriletmeyi başardı

İshal nedeniyle 2019 yılının Kasım ayında aile sağlığı merkezine giden öğretmen Özge Bozkurt'un kan değerleri düşük çıkınca hastaneye sevk edildi. Önce dahiliye, sonrasında hematoloji derken genç kıza, 'kanser' olabileceği söylendi. Hastaneye yatırılan genç kıza, bir ay süren test ve tetkikler sonrasında dahi teşhis konulamadı. Daha sonra en yakın 'aplastik anemi' teşhisi konulan genç kıza doktoru ona 6 ay ömrü kaldığını söyledi.

Henüz hayatının baharında genç bir öğretmen olan Özge Bozkurt, hastalığı nedeniyle mesleğini bırakıp, çok sevdiği çocuklardan da uzak kaldı. 6 ay boyunca hastanede yatıp tedavi gördü, aradan günler, hatta yıllar geçti ama hastalığı yenemedi. Bugün 32 yaşında olan Özge Bozkurt'un yaşaması ise dünyada sadece bir insana bağlı ve onun kemik iliği, genç kadını hayata bağlayacak tek şey. Bozkurt, "Hastalığıma konulmuş yüzde 100 bir teşhis yok. Kimi bunun 'aplastik anemi', kimisi 'hipoplastik anemi' olduğunu söylüyor. Şu anki doktorum, 'MDS' yani 'myelodisplastik'den şüpheleniyor. Her üçü de birbirine çok benzeyen ve ayırt etmesi çok zor bir hastalık. Ben bu hastalığımın üzüntü ve daha önce geçirdiği 'parvovirüs B-19' virüsünden kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

Bozkurt, "Tedavi sürecinde bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç kullandım. Bu ilaç, nedeniyle bağışıklık sistemim koruyuculuğunu kaybederken, hastalığı da çok ağır geçirdim. Algı diye bir şey yoktu. Konuşamıyor, yürüyemiyor, görmekte zorluk çektiğim gibi temel ihtiyaçlarımı daha tek başıma karşılayamıyordum. Ciddi eklem ağrıları vardı. 6 ay boyunca evden hiç dışarıya çıkamadım. Adeta hapis hayatı yaşadım" diye konuştu.

Bozkurt, "En kötüsü de uyumaktan çok korkuyordum. Gözümü kapattığımda sanki ölüm beni çekiyor gibiydi. Çok kötü bir histi. O dönemde herkes, benimle vedalaşmaya gelmişti çünkü çok kötüydüm. Önümde iki seçenek vardı; ya hayatta hiçbir iz bırakmadan sürünerek ölecektim ya da savaşarak hayatta kalacaktım. Üçüncü bir seçenek yoktu. Ben de yaşamı seçtim; hayata sıkı sıkıya tutundum" dedi.

Hastalığının tedavisi için önünde 'ATG kemoterapi' ve 'kemik iliği nakli' gibi iki seçenek olduğunu anlatan Bozkurt, şöyle devam etti:

"ATG'de yüzde 50 şansım var ama ileride ilik nakli yapılmak istendiğinde başarı şansı çok düşüyor. Bu riski almak istemedim ve kemoterapiyi kabul etmedim. Hastalığımı kendi başıma yeneceğimi düşündüm. Ben tek çocuğum, bir kardeşim olma şansı da yok. Yaşamam dünyada sadece bir kişinin kemik iliğine bağlı. Yurtdışında yaşayan bu kişi, benim tek umudum. Bana uygun tek donör de o."

İzlediği bir belgeselin hayatını tamamen değiştirdiğini dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Hastalanmadan önce enerjiye pek inanmazdım. Ama izlediğim 'Şifa' adlı belgesel, hayatımı değiştirdi. İnsanların enerji, düşünce gücü ve inançla ölümcül hastalıklardan kurtulduğunu, asla yürüme ihtimali olmayan birinin, zihinsel gücüyle omuriliğini tamir ettiğini hayal ederek, nasıl yürümeye başladığını izledim ve bu bende bir ilham oldu."

Bozkurt, "Kanımı bir mısır koçanı olduğunu hayal edip, onu kalbimde düşünüp, koçandaki her bir mısır tanesini tek tek patlattım. Her bir patlamada vücudumdaki beyaz kanın da çoğaldığını hayal ettim. ve hayallerim de gerçek oldu ve yavaş yavaş yürümeye başladım. Hastalığım nedeniyle 6 ay boyunca evden hiç dışarıya çıkamadım, çünkü sıfır bağışıklıkla yaşıyordum. Esaretim bitmiş, yeniden hayatın olağan akışına kapılmıştım" diye konuştu.

Beslenme biçimini değiştirip, tamamen organik ürünlerle dengeli bir beslenme sürecine girdiğini anlatan Bozkurt, "Psikolojik destek aldım. Yoga ve meditasyona başladım. Pek halim yoktu ama hafifte olsa egzersizler yapıyordum. Bioenerji ve reiki kursuna gidip eğitim aldım. Kişinin içindeki kendi enerjisinin, her şeyin başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimle şifa buldum diyebilirim" ifadesini kullandı.

Bozkurt, "Sağlıklı ve organik beslenirken, kendime tamamen doğal ürünlerden kremler yapmaya başladım. İnternet üzerinden online eğitim alarak, doğal ürünlerden diş macunumu, sabunumu, şampuanımı, ağrı kesici krem ve nemlendirici gibi ürünleri tamamen kendim yaptım. Arı peteği ve pamuklu iplerden mumlar yapmaya; tamamen doğadan topladığım bitkilerle tütsüler yapmaya başladım. Balkonumu aromatik bir bahçeye dönüştürdüm" dedi.

Yaptığı ürünleri önce arkadaşlarına ve yakın çevresine hediye olarak verdiğini, ancak artan talep nedeniyle bunu bir iş fikrine dönüştürdüğünü anlatan Bozkurt, "Yaptığım bu organik ürünleri satıp, kendi işimi kurdum. Evimin salonunu atölyeye çevirip, burada üretim yapmaya başladım. Ürünlerin çekimi için yine evde bir stüdyo bile kurdum. 2 yıldan bu yana da bu işi yapıyorum. Genç bir girişimci işkadınıyım" dedi.

"Her şeyin başı inanç" diyen Bozkurt, "Bir yıl neredeyse hiç yürüyemedim, konuşamadım aşırı derecede acı çektim. İnanın ben bu hayatta süründüm ve sürünmenin ne olduğunu anladım. İnsanlar şuan benim içimdeki enerjiyi anlamıyor ama bana ikinci bir şans verildi. Hastalığımı yenip, hayatta kalacağıma çok inandım. ve bu inancım beni hayata sıkı sıkıya bağladı. Şu an kendi ayaklarımın üzerinde duran, güçlü bir kadınım." şeklinde konuştu.

6 ay ömrün kaldı dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu
6 ay ömrün kaldı dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu
6 ay ömrün kaldı dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu
6 ay ömrün kaldı dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu
6 ay ömrün kaldı dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu
6 ay ömrün kaldı dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu
6 ay ömrün kaldı dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu
6 ay ömrün kaldı dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu
6 ay ömrün kaldı dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu

Kanser, Kasım, Adana, İlaç, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam '6 ay ömrün kaldı' dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini öldürdü! İnkar etse de kameralar o anları görüntüledi 11:17 Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini öldürdü! İnkar etse de kameralar o anları görüntüledi Ali Koç'la yayına çıkan başkan adayı Eyüp Yeşilyurt'tan kulüp üyelerine olay laflar 11:09 Ali Koç'la yayına çıkan başkan adayı Eyüp Yeşilyurt'tan kulüp üyelerine olay laflar 30 Haziran, 11:01 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Sergen Yalçın'dan ürküten itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım 10:47 Sergen Yalçın'dan ürküten itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım Kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Selçuk yalanladı 10:33 Kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Selçuk yalanladı 'Su için' mesajı veren Ronaldo'ya, tribünler kola şişesi fırlattı 10:16 'Su için' mesajı veren Ronaldo'ya, tribünler kola şişesi fırlattı
36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları yerle bir etti 10:01 36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları yerle bir etti Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı 09:18 Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:19 İkinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına Sezgin Baran Korkmaz'dan sert tepki: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır
10:56 Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı
10:47 Sergen Yalçın'dan ürküten itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım
10:43 AK Partili vekil ve kardeşine eylem yapmak için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
10:37 ABD senatosu tarafından F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışı onaylandı
10:32 Kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Selçuk yalanladı
10:30 Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi
10:19 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
10:15 'Su için' mesajı veren Ronaldo'ya, tribünler kola şişesi fırlattı
10:13 Çalışmayı sürdüren emekli öğretmenlerin yaş haddini aşmaları durumunda emekli aylıklarının kesilmesi anayasaya uygun bulundu
İkinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına Sezgin Baran Korkmaz'dan sert tepki: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır İkinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına Sezgin Baran Korkmaz'dan sert tepki: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır         
11:19
Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapan şahsın milyonerliği kısa sürdü! Şimdi çöküşü yaşıyor Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapan şahsın milyonerliği kısa sürdü! Şimdi çöküşü yaşıyor         
11:11
Bilim insanları adeta seferber oldu! Bir hastanın, 218 gündür koronavirüsü atlatamamasını araştırıyorlar Bilim insanları adeta seferber oldu! Bir hastanın, 218 gündür koronavirüsü atlatamamasını araştırıyorlar         
11:06
Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı         
10:56
Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı         
10:43
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Güvenlik müdürü öldürdüğü şahsı bahçeye gömdü, fabrikadan ilanlı cevap geldi Güvenlik müdürü öldürdüğü şahsı bahçeye gömdü, fabrikadan ilanlı cevap geldi         
10:02
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 11:22:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "6 ay ömrün kaldı" dediler, belgeselden esinlenip pozitif düşünce ile hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement