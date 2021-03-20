Belgesi Olmayan Pilot Babadağ'dan uçuş yapamayacak - Son Dakika

Belgesi Olmayan Pilot Babadağ'dan uçuş yapamayacak

20.03.2021 13:20
Belgesi Olmayan Pilot Babadağ'dan uçuş yapamayacak, System.String[]

Fethiye Güç Birliği (FGB), Tandem Yamaç Paraşütü Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi olma yolunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) denetiminden başarıyla geçti.

Fethiye Güç Birliği (FGB), Tandem Yamaç Paraşütü Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi olma yolunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) denetiminden başarıyla geçti. Belgesi olmayan tandem pilotu, Babadağ'dan ticari uçuş yapamayacak.

Tandem yamaç paraşütü mesleki yeterlilik standartlarının belirlenmesine önemli katkı veren FGB, böylece mesleki yeterlilik belgesi veren otorite olmaya bir adım daha yaklaştı. FGB, 19UY0400-5 Tandem Yamaç Paraşütü Pilotluğu Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde, belgelendirme merkezi olmak amacıyla Türk Akreditasyon Kurumu'nun TSE ISO/IEC 17024 belgelendirme denetiminden başarıyla geçti. Bundan sonraki süreçte Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından denetlenecek olan FGB, bu süreci de başarıyla tamamlamasının ardından Tandem Yamaç Paraşütü Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeye yetkili kuruluş olacak. Belgesi olmayan tandem pilotu, Babadağ'dan ticari uçuş yapamayacak.

Fethiye Bölgenin tanıtımına ve alternatif turizme önemli ölçüde katkıda sağlayan, sportif olgular ile doğal güzellikleri aynı potada buluşturan tandem yamaç paraşütünü profesyonel olarak yapan pilotların, meslek standartlarının belirlenmesine büyük katkı sağladı. FGB mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme merkezi olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmesinin ardından tandem yamaç paraşütü pilotluğu mesleğini gerek Fethiye özelinde gerekse Türkiye genelinde yapan ve sayıları 450'yi aşan pilot mesleki yeterlilik belgesi ile çalışabilecek. - MUĞLA

Belgesi Olmayan Pilot Babadağ'dan uçuş yapamayacak
Belgesi Olmayan Pilot Babadağ'dan uçuş yapamayacak
Belgesi Olmayan Pilot Babadağ'dan uçuş yapamayacak

Türk Akreditasyon Kurumu, Yamaç Paraşütü, Fethiye, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belgesi Olmayan Pilot Babadağ'dan uçuş yapamayacak - Son Dakika


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