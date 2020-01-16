Belgesiz avlanan avcıların tüfeklerine el konuluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belgesiz avlanan avcıların tüfeklerine el konuluyor - Son Dakika

Belgesiz avlanan avcıların tüfeklerine el konuluyor

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından kaçak avlananlara yönelik çalışma yapıldı.

Belgesiz avlanan avcıların tüfeklerine el konuluyor, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından kaçak avlananlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan uygulamada 16 avcı kontrol edilirken kaçak avlanan 2 kişiye cezai işlem uygulandı.


Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gölyaka, Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde avcılık yapan 16 kişi kontrol edildi. Bunlardan 1 kişiye işlem yapılmış ve 1 adet tüfeğe el konuldu. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü

Son Dakika Haberleri
18:38 ADALAR'DAKİ FAYTONLAR İBB'YE GEÇTİ - Son Dakika
18:38 Adalar'daki faytonlar İBB'ye geçti - Son Dakika
18:38 Aydın'da balık çiftliği ÇED bilgilendirme toplantısı, tepkiler nedeniyle yapılamadı - Son Dakika
18:38 Y kuşağının yarısı dünyada büyük bir savaş çıkabileceğini düşünüyor - Son Dakika
18:38 Vişegrad ülkelerinin liderleri Avusturya Başbakanı Kurz ile Prag'ta bir araya geldi - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 18:39:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Belgesiz avlanan avcıların tüfeklerine el konuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]