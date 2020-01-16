Belgesiz avlanan avcıların tüfeklerine el konuluyor - Son Dakika

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Belgesiz avlanan avcıların tüfeklerine el konuluyor
6 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından kaçak avlananlara yönelik çalışma yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından kaçak avlananlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan uygulamada 16 avcı kontrol edilirken kaçak avlanan 2 kişiye cezai işlem uygulandı.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gölyaka, Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde avcılık yapan 16 kişi kontrol edildi. Bunlardan 1 kişiye işlem yapılmış ve 1 adet tüfeğe el konuldu. - DÜZCE
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