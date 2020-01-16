Belgesiz avlanan avcıların tüfeklerine el konuluyor - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından kaçak avlananlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan uygulamada 16 avcı kontrol edilirken kaçak avlanan 2 kişiye cezai işlem uygulandı.



Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gölyaka, Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde avcılık yapan 16 kişi kontrol edildi. Bunlardan 1 kişiye işlem yapılmış ve 1 adet tüfeğe el konuldu. - DÜZCE