Son Dakika Haberleri: Belgesiz Hurda Yakan Hurdacıya 72 Bin Lira Ceza

Belgesiz Hurda Yakan Hurdacıya 72 Bin Lira Ceza

27 dakika önce

Kapaklı ilçesinde yaktığı hurdadan kaynaklanan koku ve duman sebebiyle pek çok kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan işletmenin, "Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi" bulunmadığı gerekçesiyle faaliyetleri durduruldu, işletmeye 72 bin 197 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Belgesiz Hurda Yakan Hurdacıya 72 Bin Lira Ceza, System.String[]
Kapaklı ilçesinde yaktığı hurdadan kaynaklanan koku ve duman sebebiyle pek çok kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan işletmenin, "Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi" bulunmadığı gerekçesiyle faaliyetleri durduruldu, işletmeye 72 bin 197 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, işletmeden alınan numunelerin incelenmesi sonucu, işletmenin "Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi" olmadığının tespit edildiği ve faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

İşletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi amacıyla Kapaklı Belediyesi'ne de başvuruda bulunulduğu vurgulanan açıklamada,"İşletmenin Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi olmadan faaliyet göstermesi nedeniyle, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 15. maddesi gereği işletmenin faaliyeti durdurularak, mezkur kanunun 20. maddesinin (r) bendince 72 bin 197 lira idari para cezası tesis edilecektir."

Olay

Dün akşam Kapaklı-Pınarça yolu üzerinde bulunan hurda toplama merkezinden kokular yayılması üzerine vatandaşlar ihbarda bulunmuş, kokudan etkilenen bazı vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.


AFAD ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, kokunun yayıldığı değerlendirilen hurda toplama merkezinde detaylı inceleme yapmış. Ekipler, merkezden incelenmesi için numune almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:24 Kaynak: AA

Kapaklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü Bir Sene Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Kurduğu Fabrika ile Şimdi 7 Ülkeye İhracat Yapıyor

Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 13:51:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belgesiz Hurda Yakan Hurdacıya 72 Bin Lira Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]