Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Emlak

Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak

Geniş Video İzle

Türkiye, yapı güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri, artık inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan ustaları görevlendiremeyecek.

11.10.2024 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından yapılan analizler neticesinde, inşaat süreçlerine dair bazı yenilikler yapılması gerektiği ortaya çıktı. Bu bağlamda, "Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlandı ve ilgili kurum, kuruluşlar ve meslek örgütlerine gönderilerek görüşleri alındı.

TÜRKİYE'DE YAPI GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Eğer düzenleme yürürlüğe girerse, müteahhitler ve şantiye şefleri, yetki belgesi olmayan ustalarla çalışamayacak. Yapım işlerinde görev alacak ustaların e-Devlet Kapısı üzerinden "Şantiye-M Sistemi"ne kaydolması ve her 5 yılda bir kaydını yenilemesi mecburi olacak. Düzenlemenin, yapı güvenliğini artırması bekleniyor.

"YAPI GÜVENLİĞİ USTA GÜVENLİĞİNE BAĞLI"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, inşaat sektöründe özellikle taşıyıcı sistemleri oluşturan ağır iş kollarında çalışan ustaların belgelendirilmesinin yapı sağlamlığı açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yapı güvenliğinin kritik bir konu olduğunu belirten Tellioğlu, "Sadece sorumluluğu yükleniciye, müteahhide ve mimara atmakla olmaz. Bir inşaat sürecinin paydaşları var. Proje çizen mühendis, mimar, ruhsat veren belediye, işi yürüten müteahhit, çalışan usta, malzeme veren betoncu, demir tedarikçisi, hepsi bu sürecin bir parçası. Bu nedenle herkesin konuyla ilgili yeterliliklere sahip olması büyük önem arz ediyor" şeklinde ifade etti. Niteliksiz ustaların yapı kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Tellioğlu, "Demirci, hurda ağırlıklı demiri, esasa uygun demir diye satabilir. Betoncu, dozajı düşük beton kullanabilir. Usta, demiri örerken çirozunu iyi bağlamayabilir, pas payını koymayabilir, projeye uygun davranmayabilir. Tüm bunlar yapı güvenliğini tehlikeye atar" dedi.

KAZALARIN ÖNLENMESİ VE YAPI KALİTESİ

İnşaat sektöründe, özellikle taşıyıcı sistemlerde çalışan ustaların belgelendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini ve daha önce kaldırılan teşviklerin geri getirilmesi gerektiğini belirten Tellioğlu, "Ustalık belgesi zorunluluğu hem iş sağlığı ve güvenliği hem de kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, mevcut belgelendirme sürecinin de gözden geçirilmesi gerekiyor. Mevcut ustalık belgelendirme sistemi, kişiyi yetiştirmekten ve eğitmekten ziyade, kişinin usta olup olmadığını teyit eden bir sınavdır. Ancak belgelendirme sonrası ustaların performanslarında yeterli bir iyileşme gözlenmiyorsa bu sürecin tekrar gözden geçirilerek eğitimle desteklenmesi büyük önem arz ediyor" diye ekledi.

İş Dünyası, Ekonomi, Ekonomi, Türkiye, Finans, İnşaat, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:36:06. #1.13#
SON DAKİKA: Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.