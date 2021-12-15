Üye Girişi
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel son yolculuğuna uğurlandı

15.12.2021 17:06
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel (54) son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel (54) son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aydın Birsel'in dost ve arkadaşları katıldı. Birsel'in ablası Gül Esentaş, yeğenleri Deniz Esentaş, Can Esentaş, teyzesinin kızı Müge Algan da cenaze töreninde yer aldı.

Birsel'in çocukluk arkadaşı Ahmet Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayatımız beraber geçti. Çocukluğumuzdan beri can ciğer arkadaştık. Böyle olmaması lazım ama takdiri ilahi, bir şey diyemiyorum." dedi.

Aydın Birsel'in bilinen bir rahatsızlığı bulunmadığını dile getiren Sarıoğlu, "Çok iyi bir insandı, kalbi çok temizdi. Bursa'da yaşıyordu, 40 senedir devamlı görüşüyorduk. Üç gün evvel de telefonda görüşmüştük." şeklinde konuştu.

Arkadaşı Gülcan Şeker de Aydın Birsel'in kısa bir süre önce Bursa'ya yerleştiğini, İstanbul'a gelmek için yola çıkmayı planladığını, feribota yetişmek için taksi çağırdığını ve bu esnada düştüğünü anlattı.

Şeker, "Sabah 9'da İstanbul'a gelecekti. Herhalde ciddiye almadı düşmesini, burun kanaması olarak düşündü. Onun için ambulansı geri yollamış. Tekrar eve girmek için merdiven çıkarken düşmüş." değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra Aydın Birsel'in cenazesi, vasiyeti üzerine Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, annesi Belgin Doruk'un mezarının bulunduğu yere defnedildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın holünde ölü bulunan Aydın Birsel'in cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a getirilmişti.

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel son yolculuğuna uğurlandı
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel son yolculuğuna uğurlandı
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel son yolculuğuna uğurlandı
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel son yolculuğuna uğurlandı

Belgin Doruk, Zincirlikuyu, Yeşilçam, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:03 Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım
17:00 Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük
16:59 Kepçe operatörü feci şekilde yaşamını yitirdi
16:58 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü
16:54 TikTok fenomeni uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
16:47 Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak
16:42 Tarkan'dan sağlık çalışanlarına destek!
16:36 Erdoğan sert tepki göstermişti! Antalya'da stoklanan otomobiller işte böyle görüntülendi
16:31 Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı
16:29 Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor
Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük         
17:00
Kepçe operatörü feci şekilde yaşamını yitirdi Kepçe operatörü feci şekilde yaşamını yitirdi         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 17:16:52. #1.12#
SON DAKİKA: Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement