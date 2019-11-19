Belgin Kaçar'ın ilk romanı İhlal yayınlandı

Kitap, Hande ve Işın adlı iki kadının yani bir anne ile kızın yaşadığı olaylar etrafında şekilleniyor. Yıllarca birbirlerini ne şekilde seveceklerini bilemeyen anne ve kız. Kader planı onları tekrar yakınlaştırmaya karar vermeden çok önce ağlarını örmeye başlamıştır. Işın'ın annesine yokmuş gibi davrandığı yılların telafisi için verdiği cesaret ve yaptığı sıra dışı fedakarlıkla anne-kız büyük bir sırra imza atmışlardır.