Son dakika haber: Belgorod'da Rus ordusunun ait askeri üste yangın - Son Dakika
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Son dakika haber: Belgorod'da Rus ordusunun ait askeri üste yangın

01.05.2022 18:42

Son dakika gündem haberi: - Belgorod'da Rus ordusunun ait askeri üste yangın Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde Rus ordusuna ait askeri üste yangın çıktı.

- Belgorod'da Rus ordusunun ait askeri üste yangın

MOSKOVA - Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde Rus ordusuna ait askeri üste yangın çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde yangın çıktı. Rus ordusuna ait olduğu bilinen askeri üste çıkan yangının ardından Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gladkov, Rus ordusu tesislerinde akşam saatlerinde yangın çıktığını duyurarak, "Borisov, Belgorod ve Yakovlevsky kentlerinin kesiştiği bölgede Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın tesislerinden birinin topraklarında yangın çıktı. Mağdurlar ve bölgede oluşan hasar hakkında bilgiler toplanıyor. Tüm operasyonel hizmet birimleri bölgede çalışıyor, güvenliği sağlamak için önlemler alıyor" ifadelerini kullandı.

Çıkan yangında 1 kişinin de yaralandığını aktaran Gladkov, "Yerel sakinlerden 1 kişinin yaralandığı bilgisi var. Hafif yaralı ve hayati tehlikesi bulunmamakta. Gerekli tüm tıbbi yardımlar sağlanıyor. Yardımcım Konstantin Polezhaev ve Acil Durumlar Bakanlığı Bölge Başkanı Oleg Medvedev olay yerinde bulunuyor" dedi.

Son dakika haber: Belgorod'da Rus ordusunun ait askeri üste yangın
Son dakika haber: Belgorod'da Rus ordusunun ait askeri üste yangın
Son dakika haber: Belgorod'da Rus ordusunun ait askeri üste yangın
Son dakika haber: Belgorod'da Rus ordusunun ait askeri üste yangın
Son dakika haber: Belgorod'da Rus ordusunun ait askeri üste yangın

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Ukrayna, Yangın, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Belgorod'da Rus ordusunun ait askeri üste yangın - Son Dakika


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