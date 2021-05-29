Belgrad Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

Djokovic, 2009 ve 2011'de aynı turnuvada şampiyon olmuştu.

Tek erkekler finalinde Slovak Alex Molcan ile karşılaşan Djokovic, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından 6-4 ve 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 yenerek turnuvayı zirvede tamamladı.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık ( Roland Garros ) öncesi son hazırlıklarını sürdüren 34 yaşındaki Djokovic, ülkesinde düzenlenen Belgrad Açık Turnuvası'nı 3. kez kazandı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, finalde Alex Molcan'ı 2-0 yenerek Belgrad Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

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