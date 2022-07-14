Belgrad Büyükelçisi Aksoy: "Hain darbe girişimini dize getiren, Türk halkının iradesiydi"

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini dize getirenin Türk halkının iradesi olduğunu söyledi.

Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

15 Temmuz'un üzerinden 6 sene geçtiğine işaret eden Aksoy, "Türkiye büyük bir badire atlattı. Silahlı kuvvetlerimizin, ordumuzun içine yerleşmiş paralel bir yapı bundan tam 6 sene önce hain bir darbe girişiminde bulundu." dedi.

Aksoy, ordunun uçakları kullanılarak Cumhurbaşkanlığı dahil devlet kurumlarının bombalandığını belirterek, "Çok zor günlerdi. Maalesef 251 vatandaşımızı kaybettik. 251 şehidimiz var, 2 binden fazla vatandaşımız yaralandı. Bu hain darbeyi dize getiren, bu hain darbenin önünde duran Türk halkının iradesi oldu." diye konuştu.

Türk halkının hain darbecilere karşı gelerek sokağa çıktığını hatırlatan Aksoy, halkın demokrasi ve kurumları savunmak için canı pahasına mücadele ettiğini ve hain darbeyi gerçekleştirmek isteyenlere engel olduğunu vurguladı.

Aksoy, 6 sene boyunca devletin içine sızan paralel yapıyla mücadele edildiğinin altını çizerek, "Yurt içindeki yapılanmasını büyük ölçüde bertaraf ettik. Mahkemeler kuruldu. Yargılamalar yapıldı. Yurt içindeki yapılanması zarar gören bu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yurt dışında faaliyet göstermeye başladı." dedi.

FETÖ'nün bulunduğu ülkeleri, örgütün milli güvenlik için tehlike unsuru olduğuna dair uyardıklarını söyleyen Aksoy, "Bu aşamada Sırbistan'dan büyük bir destek görüyoruz. FETÖ'nün darbe girişiminde sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan ilk liderler arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de vardı." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Sırbistan'a FETÖ ile verdiği mücadele için teşekkür ederek, Sırbistan ile ilişkilerin oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

FETÖ ile mücadelenin yurt içi ve dışında devam ettiğini vurgulayan Aksoy, "FETÖ sözde hayır, hizmet işi yaptığını savunarak diğer ülkelerde yapılanmaya çalışıyor. Siyasi olarak değil ekonomik olarak da bazı çıkarlar elde etmeye çalışıyor. Bunun oluşturduğu tehdidi her vesileyle söylüyoruz. İlgili ülkeleri uyarıyoruz. Aranan FETÖ mensubu kişileri Türkiye'ye iade konusunda desteklerini istiyoruz." dedi.

Bu arada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cukarica Belediyesi ve Belgrad Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde yarın şehitler anısına fidan dikilecek. Belgrad Belediyesi konferans salonunda 15 Temmuz 2016'da yaşananlarla ilgili konferans düzenlenecek. Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar kentinde ise kentin isminin verildiği kaleye Türk bayrağı yansıtılacak.