Belgrad Büyükelçisi Aksoy, Sırbistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Belgrad Büyükelçisi Aksoy, Sırbistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ile görüştü

19.10.2022 18:06

Sırbistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı Borko Stefanovic, Türkiye'nin Sırbistan Büyükelçisi Hami Aksoy ile bir araya geldi.

Sırbistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı Borko Stefanovic, Türkiye'nin Sırbistan Büyükelçisi Hami Aksoy ile bir araya geldi.

Sırbistan Parlamentosunca yapılan açıklamaya göre, ikili Batı Balkanlar, Belgrad- Priştine müzakereleri ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini değerlendirdi.

Stefanovic'in, Türkiye'nin ülkesinin en önemli ekonomik ortaklarından olduğunu belirttiği görüşmede ayrıca Sırbistan'daki Türk yatırımlarının önemine işaret edildi.

İki ülke arasında turizm alanında da önemli ilerlemelerin kaydedildiği yönünde fikir birliğine varılan toplantıda, Stefanovic, ülkesinin, Belgrad-Priştine arasındaki sorunları politik ve teknik açıdan çözmeye kararlı olduğunu ancak bunun, Kosova'nın bağımsızlığının tanınacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Büyükelçi Aksoy da görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Stefanovic ile ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını, özellikle parlamenter diplomasinin önemine değindiklerini, bu bağlamda TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'ın gelecek dönemde Belgrad'a bir ziyaret gerçekleştirmesi konusunu görüştüklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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