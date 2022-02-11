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Belgrad'da çevrecilerden Cumhurbaşkanlığı binası önünde çadırlı protesto - Son Dakika

Belgrad'da çevrecilerden Cumhurbaşkanlığı binası önünde çadırlı protesto

11.02.2022 13:55
Belgrad'da çevrecilerden Cumhurbaşkanlığı binası önünde çadırlı protesto

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan başta olmak üzere birçok Balkan ülkesinde hava kirliliğinin hayatı olumsuz etkilemeye devam etmesi sebebiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki protestocular eylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan başta olmak üzere birçok Balkan ülkesinde hava kirliliğinin hayatı olumsuz etkilemeye devam etmesi sebebiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki protestocular eylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Geceyi Cumhurbaşkanlığı binası önündeki parkta kurdukları çadırlarda geçiren çevreci protestocular tarafından yapılan açıklamada, "Sırbistan hükümetini, lityum ve bor arama ve işletmesini yasaklayan bir yasayı kabul etmeye ikna etmek için protestolarımıza önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz." denildi.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e, lityum ve bor aranmasını yasaklayan kanunu onaylamadan onları ziyaret etmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Vucic'in gelip bizi ziyaret edip geceyi nasıl geçirdiğimizi sormasını istemiyoruz. Bize kanunlarla gelsinler. Üşümedik, soğuk da değildi. Hazırlıklıyız, önümüzdeki birkaç gün daha burada olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Madencilik ile ilgili kanun çıkmaması durumunda, özel şirketlerin lityum ve bor araması yapmaya ve işletmesine devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu durum hem hava hem de çevre kirliliğine sebep oluyor. Hükümet buna karşı harekete geçmeli." ifadelerine yer verildi.

???????Hava kirliliğinin bölgedeki ölümlerde azımsanmayacak rolü olduğuna ilişkin veriler paylaşılıyor.

Protestolara da neden olan sorun konusunda uzmanlar, AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulunmuştu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Eko Straza" derneğinin kurucusu Bojan Simisic, ülkedeki hava kirliliğinin asıl sebebini tespit etmenin mümkün olmadığını belirterek "Maalesef kirliliğin nedeni tam olarak bilinmiyor. Farklı zehirli ürünlerin ve toksinlerin havaya karışması sonucu ortaya çıkıyor. Ancak ülkede bununla ilgili tedbirler alınmış değil." demişti.

Sırbistan'ın tüm bölgelerinin hava kirliliğine maruz kaldığını ifade eden Simisic, "Güncel hava kalitesi endeksini her gün takip ediyoruz. Belgrad başta bölgedeki birçok kent aynı dertten muzdarip. Şu anda merak edenler, internet üzerinden girip bu rakamları kontrol ediyor. " ifadesini kullanmış ve verilerin resmi kaynaklarca da açıklanması çağrısında bulunmuştu.

Simisic, Sırbistan'da hava kirliliği konusunda hükümetin politikalarını da eleştirerek "Ucuz ve kirli Çin endüstrileri ülkeye getirildi ve evlerde ham linyitle ısınmanın yolu açıldı. Bunun yanı sıra elektrik üretimi için kurulan termik santrallerde, üretim maddesi olarak akaryakıt püskürtülmüş çamur kullanıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Belgrad'da çevrecilerden Cumhurbaşkanlığı binası önünde çadırlı protesto
Belgrad'da çevrecilerden Cumhurbaşkanlığı binası önünde çadırlı protesto
Belgrad'da çevrecilerden Cumhurbaşkanlığı binası önünde çadırlı protesto
Belgrad'da çevrecilerden Cumhurbaşkanlığı binası önünde çadırlı protesto

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cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Sırbistan, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belgrad'da çevrecilerden Cumhurbaşkanlığı binası önünde çadırlı protesto - Son Dakika


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