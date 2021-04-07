Belgrad derbisinde Kızılyıldız, Partizan'ı 1-0 yendi - Son Dakika

Bu sonuçla Kızılyıldız puanını 86'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Partizan ise 74 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sırbistan 'ın köklü kulüpleri Kızılyıldız ile Partizan'ın karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi ev sahibi takım Kızılyıldız'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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