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Belgrad Ormanı ıssızlığa büründü - Son Dakika

Belgrad Ormanı ıssızlığa büründü

01.08.2021 15:59

Belgrad Ormanı ıssızlığa büründü Ateş yakmanın yasaklandığı Belgrad Ormanı'na kimse gelmeyince ortalık sessizliğe büründü Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları nedeniyle getirilenler yasaklar doğrultusunda kimsenin gelmediği Belgrad Ormanı ıssızlığa büründü.

Belgrad Ormanı ıssızlığa büründü

Ateş yakmanın yasaklandığı Belgrad Ormanı'na kimse gelmeyince ortalık sessizliğe büründü

İSTANBUL - Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları nedeniyle getirilenler yasaklar doğrultusunda kimsenin gelmediği Belgrad Ormanı ıssızlığa büründü.

Türkiye'nin pek çok yerinde son günlerde çıkan ve devam eden yangınlar nedeniyle bazı yerlerde ormanlara giriş çıkış olsa dahi mangal yapmak ve ateş yakmak yasaklanmıştı. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği de şehirde bulunan ormanlara birtakım yasaklar getirmişti. Belgrad Ormanı da yasaklar kapsamında olduğu için piknik yapılmaya müsaade edilse dahi semaver kullanmak, mangal yapmak, ateş yakmak yasak olduğu için vatandaşlar hafta sonu olmasına rağmen ormana gelmemeyi tercih etti. Polis ekiplerinin ise Belgrad Ormanı'ndaki denetimlere devam ettiği görüldü.

"Ormanlar, bizim ciğerlerimiz ciğerlerimiz solmasın"

Ormanlarda mangal yapmanın yasaklanmasını destekleyen Erdi Mavzer, "Çok yerinde bir karar almışlar. Bu yangınların üzerine mangalları, semaverleri kapatmaları çok iyi olmuş. Mangallardan dolayı bütün ağaç dipleri de kötü durumda. Şu an memnununuz, temiz hava. Hem de yangınlar bu şekilde çıkmıyor. Emniyet güçlerine de çok teşekkür ediyoruz. İstemeyiz ormanların yanmasını çünkü onlar bizim ciğerlerimiz, ciğerlerimiz solmasın" dedi.

Yasaklara uyulduğunu söyleyen Canibe Çelik, "Yangını çıkaranları şiddetle kınıyoruz. Biz de önceden bildiğimiz için hazırlığımızı yaptık, termosa çayımızı alıp geldik mangal ve semaver yasak olduğu için. Normalde buraya geliyorduk, yer bulmak imkansızdı. Bugün bomboş yasak olduğu için, yangınlar çıktığı için" diye konuştu.

İnsanların bilinçli olduğunu söyleyen Halil İbrahim, "Ormanların yanmasına hepimiz üzülüyoruz. Ormanlar, milli servetimiz. Bu tür yerlere de gelince insan bir şeyler yiyip içmek istiyor tabii bu durumdan dolayı da üzgünüz. Eğer bir kişi bunu bilinçli olarak yaptıysa gerek devlet olarak gerek dini anlamda her türlü cezayı aşmasını isteriz yani. Ben buraya 5 yıldır geliyorum, hep kalabalık olurdu. İlk defa böyle görüyorum. İnsanlar gelemeyerek kendince bir önlem almışlar" dedi.

Belgrad Ormanı ıssızlığa büründü
Belgrad Ormanı ıssızlığa büründü
Belgrad Ormanı ıssızlığa büründü
Belgrad Ormanı ıssızlığa büründü

İstanbul Valiliği, Orman Yangınları, Türkiye, Belgrad, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Belgrad Ormanı ıssızlığa büründü - Son Dakika


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