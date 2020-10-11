BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - Son Dakika

HAFTA içinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın ardından güzel havanın tadını çıkarmak isteyen İstanbullular, bugün Belgrad Ormanı'na akın etti. Orman girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ormana gelen kimi vatandaşlar ailesiyle birlikte piknik yaparken kimileri de yürüyüş yaptı.

GÜZEL HAVALARIN SON GÜNLERİNDEYİZ ARTIK

Sessiz sakin olduğu için Belgrad Ormanı'na ailesiyle birlikte geldiğini belirten Hakan Kesici, "Güzel havaların son günlerindeyiz artık. Son günlerde de burayı değerlendirmek istedik. İstanbul'a en yakın ormanlık alan olduğu için burayı tercih ettik. Ormanın çamur olacağını tahmin ediyorduk ama endişelenmiyorduk. Ona göre ayakkabımızı giydik. Yağmurluklarımızı yine yanımıza aldık ne olur ne olmaz diye" dedi.

Gürsoy Mantaş ise "Çok huzur veren yer burası bizim için. Eşimle, çocuğumla vakit geçirebiliyoruz burada. Sonbaharın güzelliğini burada yaşamak için geldik. Hava durumuna bakıp geldik, hava güzel olduğu için burayı tercih ettikö ifadelerini kullandı. Koranavirüs salgınına karşı aldığı önlemler konusunda da Mantaş, "Çocuğumuzu oynatırken sosyal mesafeye dikkat ediyoruz" diye konuştu.

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