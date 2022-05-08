BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - 2 ek görüntü - Son Dakika
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BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - 2 ek görüntü

08.05.2022 13:47

2 ek görüntüYılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL'da güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti.

2 ek görüntü

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL'da güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı girişinde metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Anneler Günü'nde güzel havayı da fırsat bilen İstanbullular Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'deki girişine araçları ile gelenler uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Ailesi ile piknik yapmaya gelen Sabahat Çeknaz, "Oğlumuz bize bir sürpriz yaptı, piknik yapacağız inşallah. Güzel bir gün olsun, bütün annelerin günü kutlu olsun, hepsi çok değerlidir bizler için. Aramızda olmayanlara da Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - 2 ek görüntü
BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - 2 ek görüntü
BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - 2 ek görüntü
BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - 2 ek görüntü
BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - 2 ek görüntü
BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - 2 ek görüntü
BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - 2 ek görüntü

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - 2 ek görüntü - Son Dakika
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