Belgrad Ormanı'na ücretsiz girmek isteyen sürücüler kapanları etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Belgrad Ormanı'na ücretsiz girmek isteyen sürücüler kapanları etkisiz hale getirdi

28.08.2022 17:16

İstanbul'un sıcak günlerinde vatandaşlar kendilerini Belgrad Ormanı'na atarken bazı sürücüler otomobiller için 30, minibüsler için ise 90 lira olan giriş ücretini ödememek için dikkat çeken yöntemler kullandı. Kameralara yansıyan sürücülerin kapanların üzerine paspası atarak ya da ayağı ile basarak kaçak giriş yaptığı anlar görüntülendi.

Hafta sonu güzel havada doğada zaman geçirmek isteyenlerin adresi Belgrad Ormanı oldu. Belgrad Ormanı'na otomobiliyle gelenlerden 30 lira, minibüsle gelenlerden 90 lira, motosikletiyle gelenlerden ise 22 lira ücret alınıyor. Ancak araçlarıyla gelenlerin bazıları ormana girişte alınan ücreti ödememek için ilginç yöntemler buldu.

BELGRAD ORMANI'NA GİRİŞ ÜCRETİ VERMEK İSTEMEYENLERİN 'KAPAN OYUNU'

KAPANLARIN ÜZERİNE PASPAS ATTILAR

Bazı sürücüler, Belgrad Ormanı'nın çıkış kapısındaki kapanların üzerine paspas atarak ya da ayakları ile basarak etkisiz hale getirerek ücretsiz giriş yapıyor. Daha çok motosiklet sürücüleri bu yönetimi kullanırken, kaçak yollarla girenlerin arasında hatlı minibüs ile gelenlerin olduğu da görülüyor. Çıkış kapısında herhangi bir görevli bulunmayan Belgrad Ormanı'na kaçak giriş yapanlar hem kendi lastiklerine zarar veriyor hem de ters yönden giderek diğer sürücüleri riske atıyor.

Öte yandan giriş yapan minibüstekilerin, kapan üzerine araba paspası koyarak geçtiği anlar da kameraya yansıdı. Kaçak yolla ormana girmeye çalışan bir motosikletliye ise otopark görevlisi uyardı.

BELGRAD ORMANI'NA GİRİŞ ÜCRETİ VERMEK İSTEMEYENLERİN 'KAPAN OYUNU'

"RESMEN KUL HAKKI"

Belgrad Ormanı'ndan çıkış yapan Kamer Urunay "Girişte 30 lira ödedim. 30 liraya bu yaptıkları değmez. Benim için ters, ben yapmam şahsen. Yapanlar var ama çok yanlış. Ahlaki boyut anlamında yanlış resmen kul hakkı dedi. Belgrad Ormanı'ndan aracıyla çıkış yapan Emre Sungur ise 90 lira ödedim. 90 lira için değmez, lastik çok daha pahalı. Geçen 4 lastiğe 13 bin lira verdim. Kim yapıyor görmedim ama ben hayatta yapmam" diye konuştu.

BELGRAD ORMANI'NA GİRİŞ ÜCRETİ VERMEK İSTEMEYENLERİN 'KAPAN OYUNU'
BELGRAD ORMANI'NA GİRİŞ ÜCRETİ VERMEK İSTEMEYENLERİN 'KAPAN OYUNU'
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Kaynak: DHA

Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belgrad Ormanı'na ücretsiz girmek isteyen sürücüler kapanları etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belgrad Ormanı'na ücretsiz girmek isteyen sürücüler kapanları etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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