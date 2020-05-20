BELGRAD ORMANI'NDA ATLI BİRLİKLERLE DENETİM - Son Dakika

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında girişin yasak olduğu Belgrad Ormanı'nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 'na bağlı Atlı Jandarma Birlikleri dün denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, normalde Topkapı Sarayı'nda görevli Atlı Jandarma Birlikleri ile Belgrad Ormanı'nda dün denetim yaptı. İstanbul'da araçların giremediği yerler, sahil ve ormanlık alanlarda atlı birliklerin denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.Atlıtur Derneği Başkanı Alp Arslan, "Topkapı Sarayı'nda görev yapan Jandarma Atlı Tim'inin bölgemizde ormanlarda ve sahillerde araçların giremediği yerlerde bu denetimleri yapması gerçekten çok büyük bir fayda sağladı. Gördüğünüz gibi her taraf bomboş sahiller ormanlar. Atlı Birliklerinin burada olduklarını bildikleri için insanlarda pek sokağa çıkmıyor. Zaten bölgemizin insanı bu konuda son derece titizdir ama en azından bu atları görmek bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Bir güven kaynağı oldu. İsteriz ki Kovid-19'dan sonra tekrar bu birliğin her zaman hafta sonları sayfiye, yerlerinde sahillerde ormanlarda bu denetimleri yapmaları bizim için çok mutluluk verici olacaktır" dedi.