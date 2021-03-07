BELGRAD ORMANI'NDA BULDUĞU SİLAHLA YANLIŞLIKLA KENDİSİNİ VURDU - Son Dakika

BELGRAD ORMANI'NDA BULDUĞU SİLAHLA YANLIŞLIKLA KENDİSİNİ VURDU

07.03.2021 13:07

BELGRAD ORMANI'NDA BULDUĞU SİLAHLA YANLIŞLIKLA KENDİSİNİ VURDUVIDEO YOKHaber Sevda SARIKAYA Kamera Kubilay ÖZEV BELGRAD Ormanı'nda iddiaya göre bir kişi, bulduğu silahı incelerken yanlışlıkla kendini karnından vurdu.

BELGRAD ORMANI'NDA BULDUĞU SİLAHLA YANLIŞLIKLA KENDİSİNİ VURDU

VIDEO YOK

Haber Sevda SARIKAYA Kamera Kubilay ÖZEV

BELGRAD Ormanı'nda iddiaya göre bir kişi, bulduğu silahı incelerken yanlışlıkla kendini karnından vurdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, dün Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Uğur Keleş, dün ormanda yürüyüş yaptığı sırada bir silah buldu ve silahı incelemeye başladı. Keleş, bir anda silahın ateş alması üzerine karnından yaralandı. Silah sesini ve bağırma sesini duyarak olay yerine giden bir kişi, Keleş'in yerde yattığını görünce polise ve ambulansa haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri karnından yaralanan Mehmet Uğur Keleş'i ambulansa taşıdı. O sırada polise olayı anlatan Keleş, Ormanda yürüyordum bir silah buldum. Silahı inceleyip, kontrol ederken ateş aldı. Karnımdan yaralandım dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BİR PATLAMA SESİ GELDİ

Belgrad Ormanı'nda doğa yürüyüşü yaptığını ve o sırada silah sesi duyduğunu söyleyen Çağlar Demir, Doğa yürüyüşü yapıyordum, yoldan bir patlama sesi geldi. Sesin ardından bir adamın bağırma seslerini duydum. Ardından buraya geldiğimde adamın yerde yatığını ve yaralandığını gördüm polisi ve ambulansı aradım dedi.

BELGRAD ORMANI'NDA BULDUĞU SİLAHLA YANLIŞLIKLA KENDİSİNİ VURDU
BELGRAD ORMANI'NDA BULDUĞU SİLAHLA YANLIŞLIKLA KENDİSİNİ VURDU
BELGRAD ORMANI'NDA BULDUĞU SİLAHLA YANLIŞLIKLA KENDİSİNİ VURDU
BELGRAD ORMANI'NDA BULDUĞU SİLAHLA YANLIŞLIKLA KENDİSİNİ VURDU

Mehmet Uğur, Belgrad, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BELGRAD ORMANI'NDA BULDUĞU SİLAHLA YANLIŞLIKLA KENDİSİNİ VURDU - Son Dakika


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