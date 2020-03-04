Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan İranlı iş adamının katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan İranlı iş adamının katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan İranlı iş adamının katil zanlısı yakalandı

7 saat önce

TÜRKİYE'ye 1 ay önce yatırım amaçlı gelen İranlı iş adamı Mahdı Khanı'nın cesedi pazar günü Belgrad ormanında bulundu.

Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan İranlı iş adamının katil zanlısı yakalandı, System.String[]

TÜRKİYE'ye 1 ay önce yatırım amaçlı gelen İranlı iş adamı Mahdı Khanı'nın cesedi pazar günü Belgrad ormanında bulundu. Polis, katil zanlısını kısa sürede yakaladı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, iş adamının otelden çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Belgrad ormanına geçtiğimiz pazar günü pikniğe giden bir grup tarafından bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, silah öldürüldüğünü tespit ettiği, üstü yaprak ve çalılarla kaplı cesedin katil zanlısı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler incelemelerinin ardından cesedin İran uyruklu Mahdı Khanı'ye (32) ait olduğunu tespit etti. Khanı'nin yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye Fatih'te bir oteli satın almak için geldiğini ve emlak işiyle uğraşan Özkan D. ile ticari anlaşma kurduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 2 gün süren kamera çalışmaları sonucunda katil zanlısının Mahdı Khanı ile en son Belgrad ormanında görüldüklerini tespit etti. Polis, eşkalini tespit ettiği katil zanlısı Özkan D.'yi (40) 2 Mart'ta yakaladı. Katil zanlısının kullandığı aracın içerisinde bir adet silah ve çok sayıda mermi ve şarjör ve evinde Khanı'ye ait olduğu düşünülen 35 bin dolar ele geçirildi. Şubeye getirilen Özkan D.'nin dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin şubedeki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Katil zanlısı Özkan D. şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan öldürülen İran uyruklu iş adamının öldürülmeden önce otelden çıktığı ve yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Türkiye, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:16 Kaynak: DHA
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