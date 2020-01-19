BELGRAD ORMANI'NDA GİRİŞ TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BELGRAD ORMANI'NDA GİRİŞ TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA - Son Dakika

BELGRAD ORMANI'NDA GİRİŞ TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA

6 saat önce

Belgrad Ormanı'nda yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

BELGRAD ORMANI'NDA GİRİŞ TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA, System.String[]

Belgrad Ormanı'nda yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Aracın sürücüsü yaralanırken, aracı vinçle kaldırma çalışmaları nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza Belgrad Ormanı Sarıyer'deki ana girişinin 1 kilometre uzağında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği  41 D 0955 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Boş damacana yüklü araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdüler. Aracı kurtarma çalışmaları için olay yerine vinç getirildi. Kurtama çalışmaları sırasında,  pazar gününü Belgrad Ormanı'nda geçirmek isteyen vatandaşların araçları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından araç çekiciye konularak götürüldükten sonra trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

-------------

-Şarampoldeki araç

-Aracı kurtarma çalışmaları

-Uzun araç kuyrukları

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Belgrad Ormanları, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metrobüs yolunda akıl almaz kaza, metrobüs motosiklete çarptı
Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 22:44:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BELGRAD ORMANI'NDA GİRİŞ TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]