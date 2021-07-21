BELGRAD ORMANI'NDA KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalan ve tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalan vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Belgrad Ormanı'na akın etti. Güzel havayı da fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na gelerek piknik yaptı, bisiklet sürdü, mangal yaktı.

İSTANBUL BOŞ DİYE GELDİK AMA İSTANBUL ÇOĞUNLUKLA BURADA

Belgrad Ormanı'nda ailesiyle birlikte piknik yapan Ercan Kaya, Biz, İstanbul boş diye geldik, hatta sabah geldiğimizde burası bomboştu. Şimdi bakıyorum İstanbul çoğunlukla burada. Sanırım çoğu kişi bizim gibi şehir dışına çıkmamış. Günübirlik tatil için buradayız, çocuklar doğal ortamda oynasın diye geldik. Bizim açımızdan da çok güzel bir bayram oldu. Eğlenceli geçiyor, bir taraftan mangalımızı yakıyoruz, bir yandan doğa gezisi yapıyoruz. Beklentimizi karşıladı ama çok kalabalık. Pandemi dönemindeyiz, biz önlemlerimizi aldık, insanlarla da sosyal mesafemizi koruyoruz. Ancak, bazı bölgelerde görüyorsunuz çeşmenin önünde insanlar iç içe durabiliyor dedi.

BAYRAM TATİLİNİ BÖYLE DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK

Piknik yapmalarının ardından arkadaş grubuyla oyun oynayan Hüseyin Yılmaz, Bayram tatilini böyle değerlendirmek istedik. Yeğenimizi de askere uğrayacağız, son bir kez bir aktivite yapalım dedik, o yüzden toplandık. Çok güzel geçiyor, pikniğimizi yaptık, keyifli bir gün geçirdik en son da bir oyun oynayıp gideceğiz artık diye konuştu.

TATİLE GİDEMEYENLER BURADA

Pandemiden dolayı tatile gidemediğini söyleyen Niyazi Koç, İstanbul'da kaldık, pandemiden dolayı tatile gidemedik. Zaten gidemeyenler de burada, biz de tatilimizi bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Güzel geçiyor, eğlenceli, arkadaşlarım ve kızımla pikniğe geldik dedi.