Son Dakika Haberleri: Belgrad Ormanı'nda Ölü Bulunan Arda Duman'ın Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Belgrad Ormanı'nda Ölü Bulunan Arda Duman'ın Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

2 saat önce

Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Arda Duman'ın, okuduğu Boğaziçi Üniversitesi'nden çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Belgrad Ormanı'nda Ölü Bulunan Arda Duman'ın Son Görüntüsü Ortaya Çıktı, System.String[]
Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Arda Duman'ın, okuduğu Boğaziçi Üniversitesi'nden çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıp Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın cesedi dün gece Belgrad Ormanı'nda AKUT ekipleri tarafından araba yoluna yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunmuştu. Duman'nın eğitim gördüğü Boğaziçi Üniversitesi'nden çıkış anına ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, üniversitedeki turnikelerden çıktığı ve belediye otobüsüne bindiği görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:49 Kaynak: İHA

Boğazici Üniversitesi, Belgrad Ormanları, Arda Duman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayıp Üniversite Öğrencisi Arda, Belgrad Ormanı'nda Aranıyor Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:56:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belgrad Ormanı'nda Ölü Bulunan Arda Duman'ın Son Görüntüsü Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]