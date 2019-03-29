Son Dakika Haberleri: Belgrad Ormanı'nda Ölü Bulunan Arda Duman'ın Son Görüsü Ortaya Çıktı

Belgrad Ormanı'nda Ölü Bulunan Arda Duman'ın Son Görüsü Ortaya Çıktı

1 saat önce

Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Arda Duman'ın son görüsü ortaya çıktı İSTANBUL - Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın, okuduğu üniversiteden çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Arda Duman'ın son görüsü ortaya çıktı İSTANBUL - Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın, okuduğu üniversiteden çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cesedi dün gece Belgrad Ormanı'nda AKUT ekipleri tarafından araba yoluna yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunmuştu. Duman'nın üniversiteden çıkış anına ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, üniversitedeki turnikelerden çıktığı ve belediye otobüsüne bindiği görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

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